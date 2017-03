Brandweer blust koffieautomaatbrand in verpleeghuis

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

In verpleeghuis Old Wolde aan de Blijhamsterweg in Winschoten heeft donderdagochtend een brandje gewoed. De brand ontstond na het ontkalken van een koffieautomaat.

Volgens een medewerker was er sprake van rook aan de achterzijde van het gebouw. Bewoners hoefden niet te worden geëvacueerd.



De brandweer is met vier blusploegen uitgerukt.

Door: RTV Noord Correctie melden