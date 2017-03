Nieuwe cao moet werkdruk op universiteiten verlichten

(Foto: Flickr/Bert Kaufmann (Creative Commons))

De vakbonden hebben samen met de VSNU (Vereniging Nederlandse Universiteiten) een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor universiteitsmedewerkers.

De overeenstemming kwam na een 'moeizaam proces' tot stand, meldt vakbond FNV.



Hoge werkdruk

Een van de belangrijkste afspraken is dat de hoge werkdruk op universiteiten wordt aangepakt. Ook zijn er afspraken gemaakt over verlenging van dienstverbanden bij zwangerschap en over een loonsverhoging.



De cao geldt voor ongeveer 50.000 universiteitsmedewerkers, waaronder de Rijksuniversiteit Groningen.



60 procent heeft klachten

FNV maakte eerder dit jaar bekend dat het gros van de wetenschappers en ondersteunend personeel op Nederlandse universiteiten een te hoge werkdruk ervaart.



In de afgelopen drie jaar heeft 60 procent van de ondervraagden hierdoor lichamelijke of psychische klachten gehad, bleek uit onderzoek.



Studentengroei

Een van de belangrijkste redenen waarom docenten veel harder moeten lopen is de forse groei van het aantal studenten de afgelopen jaren, terwijl er nauwelijks banen bijkwamen.



Het cao-akkoord werd gesloten door de vakbonden FNV, VAWO, CNV en AC/FBZ met brancheorganisatie VSNU.

Door: RTV Noord Correctie melden