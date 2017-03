Oud-Kamerlid Bonno Spieker overleden

(Foto: Wikimedia Commons)

Oud-Kamerlid Bonno Spieker (81) is woensdag overleden. Spieker was onder meer Statenlid in Groningen en zeventien jaar lid van de Tweede Kamer namens de PvdA.

Vroegere loopbaan

Spieker werd in 1935 geboren in Delfzijl. Na de lagere technische school begint Spieker zijn loopbaan als revisiemonteur. In de jaren 50 en 60 werkt hij enkele jaren in de kustvaart.



In 1964 begint Spieker als operator bij Akzo Nobel in Delfzijl. Daar wordt hij later ook secretaris van de ondernemingsraad.



Overstap naar de politiek

In 1974 maakt Spieker de overstap naar de politiek en wordt hij lid van de Provinciale Staten van Groningen. In 1977 gaat hij in de Tweede Kamer, waar hij tot 1994 volksvertegenwoordiger is.



In de Tweede Kamer is Spieker verantwoordelijk voor de portefeuille Sociale Zaken en Economische Zaken. Hij maakt zich hard voor de behandeling van het 'Integraal Structuurplan Noorden des Lands'.



Bonno Spieker wordt volgende week in besloten kring begraven.

Door: RTV Noord Correctie melden