Oldambt tegen uitbreiding windpark Delfzijl Zuid

Het gemeentebestuur van Oldambt ziet een uitbreiding van Windpark Zuid vlakbij Nieuwolda niet zitten. Ook onder de inwoners van het dorp is geen draagvlak voor uitbreiding van het windpark in de gemeente Delfzijl.

Het Oldambtster college heeft bij Delfzijl aan de bel getrokken en wil dat het besluit wordt heroverwogen. Het is de bedoeling dat Windpark Zuid met zestien windmolens wordt uitgebreid.Het park ligt 3,5 kilometer van Nieuwolda. Het gemeentebestuur van Oldambt vraagt zich af of windparken nog wel wenselijk zijn in zo'n klein gebied.