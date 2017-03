Gronings horecapersoneel kan cursus Duits volgen

Horeca- en winkelpersoneel in de stad Groningen kan een cursus Duits krijgen om de Duitstalige toeristen die naar de stad komen tegemoet te komen. Ook (horeca)ondernemers kunnen de cursus volgen.

De cursus wordt aangeboden door Servicepunt Detailhandel Groningen, in opdracht van Groningen City Club (GCC), Bedrijvenvereniging West en Koninklijke Horeca Nederland.'Voor de stad Groningen is het van groot belang dat we gastvrij zijn in alles wat we doen. We hebben fantastische evenementen, mooie winkel- en horecagelegenheden en ook buiten Groningen kan de bezoeker goed vertoeven', zegt Eric Bos, voorzitter van de GCC.'Een warm welkom is daarbij van groot belang en hoe mooi zou het zijn als je je Duitse gasten kunt aanspreken in hun moedertaal!', aldus Bos.De cursus is gratis voor ondernemers en begint in mei. Aanmelden kan bij de Groninger Retail Academy