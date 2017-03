Lopend Vuur: Doe mij maar de ouderwetse snackbar

Nederland telt steeds minder snackbars. Blijkt uit een inventarisatie van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners.

En waar het aantal snackbars terugloopt, groeit het aantal filialen van fastfoodketens de afgelopen jaren flink. De provincie Groningen telt 167 snackbars. Ten opzichte van 2007 zijn dat er 10 minder.