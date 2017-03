Politie onderzoekt brand distilleerderij; bewoner nog niet gevonden

(Foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand in Exloo. Daarbij werd de voormalige distilleerderij Turv in de as gelegd.

Bewoner

Van de bewoner ontbreekt nog ieder spoor. De brandweer gaat donderdagmiddag zoeken tussen de resten van de voormalige boerderij.



De vrouwelijke bewoner werd donderdagochtend



Technisch onderzoek

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De recherche kan pas vrijdag met een technisch onderzoek starten, omdat de resten van de panden door de brand nu nog te warm zijn.



De politie zoekt getuigen van de brand.



