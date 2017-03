Groningse ijshockeyster naar WK in Zuid-Korea

De Groningse Marée Dijkema (16) reist met het Nederlands ijshockey vrouwenelftal af naar het WK in PyeongChang in Zuid-Korea.

Vorig jaar tijdens het WK in Italië degradeerde de ploeg van Joep Franke uit divisie IB en daarom spelen ze nu in divisie IIA. 'We willen zo snel mogelijk terug naar het oude niveau en daarom gaan we echt voor goud', zegt Dijkema, speelster van GIJS Racoons.De wedstrijden van het Nederlands team worden gespeeld in de stadions die volgend jaar worden gebruikt voor de Olympische Spelen. 'Dat maakt het nog wel een beetje specialer', aldus Dijkema.Het WK duurt van 2 tot en met 8 april. Nederland speelt de eerste wedstrijd tegen Groot-Brittannië. De andere tegenstanders van Oranje zijn: Zuid-Korea, Noord-Korea, Slovenië en Australië.