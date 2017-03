Museum Oude Wolden gaat zelfstandig verder

Museum de Oude Wolden in Bellingwolde staat vanaf vrijdag officieel op eigen benen. Het stichtingsbestuur van het museum en wethouder Lea van der Tuin van de gemeente Bellingwedde tekenen hiervoor vrijdagmiddag de contracten.

De verzelfstandiging is de laatste stap in de nieuwe koers die het museum sinds 2010 is ingegaan. Daarbij is het pand gemoderniseerd en zijn de bezoekersaantallen verdubbeld: van amper 2000 bezoekers per jaar naar ruim 4600 vorig jaar.Het nieuwe stichtingsbestuur is in januari al begonnen met haar taken. Met de ondertekening is de verzelfstandiging formeel een feit. De gemeente Bellingwedde blijft het museum wel subsidiëren. Ook blijft de gemeente eigenaar van het gebouw en de collectie.