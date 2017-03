Gevreesde vleermuis zorgt voor hogere kosten bouw Sint Nicolaasschool

De bouwkosten van de Sint Nicolaasschool in Haren vallen hoger uit dan verwacht. Onder meer vleermuizen zorgen voor hogere kosten.

Er is 128.000 euro extra nodig voor de bouw van de school. De nieuwe school komt op het terrein van het voormalige Zernikecollege aan de Westerse Drift. Bij de sloop van dat pand werden dwergvleermuizen ontdekt. Er moesten maatregelen worden genomen om de dieren heelhuids uit het gebouw te krijgen en te voorzien van een alternatief onderdak.Tijdens een raadsvergadering in maart 2016, toen de bouw van de basisschool werd besproken, liet wethouder Michiel Verbeek (D66) al weten dat de aanwezigheid van vleermuizen voor een extra kostenpost kon zorgen: 'Vooralsnog hopen we dat de vleermuizen niet in het gebouw zijn. Als ze er wel zijn, dan komen er ook kosten. Ik kan op dit moment niet zeggen om wat voor bedragen het gaat.' Inmiddels is die angst dus waarheid geworden.Niet alleen de vleermuizen zorgen voor extra kosten. Er blijkt ook meer asbest in het pand te hebben gezeten dan verwacht. En een deel van de gevraagde 128.000 euro wordt besteed aan verkeersmaatregelen rond de nieuwe school.