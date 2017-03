Verkeershinder door werkzaamheden op provinciale weg Grootegast-Sebaldeburen

(Foto: gemeente Grootegast)

De provincie begint maandag met groot onderhoud aan de provinciale weg N980.

Het gaat om het traject tussen de Hoofdweg in Grootegast en de Woldweg in Sebaldeburen. Zowel de hoofdrijbaan als het fietspad wordt aangepakt. De werkzaamheden duren tot maandagochtend 15 mei.



Twee fases

In de eerste fase wordt het traject tussen de Hoofdweg in Grootegast en de Kerkweg in Sebaldeburen onder handen genomen. Die werkzaamheden duren ongeveer drie weken. Het autoverkeer wordt zolang omgeleid via de A7.



In de twee weken daarna wordt ook het traject tussen de Kerkweg en de Woldweg in Sebaldeburen aangepakt. Sebaldeburen is dan bereikbaar via Grootegast. Daar wordt het verkeer omgeleid via Zuidhorn, Niekerk, Oldekerk en vervolgens de A7.

