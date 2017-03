Zoon locoburgemeester Appingedam opgepakt

De zoon van de Damster locoburgemeester en wethouder Annalies Usmany is donderdag opgepakt. Hij wordt verdacht van het mishandelen van een 24-jarige man uit Appingedam.

Politiewoordvoerder Pyter de Roos zegt dat onderzoek nog moet uitwijzen wat de rol van de zoon van de wethouder is geweest.In de vroege ochtend zondag 26 maart heeft een groep van vijf mannen het slachtoffer toegetakeld. Het slachtoffer raakte daarbij volgens de politie lichtgewond.Volgens Leo Reawaruw, de oom van het slachtoffer, heeft de afranseling te maken met een eerdere vechtpartij in februari waarbij zijn neef ook gewond raakte. Het slachtoffer heeft destijds ook aangifte gedaan.Bij de vorige vechtpartij was een neef van Usmany betrokken. Volgens Reawaruw viel de zoon van wethouder Usmany het slachtoffer de afgelopen weken lastig en zette hij hem onder druk om de aangifte in te trekken. Het bleef eerst bij woorden. 'Maar afgelopen weekend hebben ze hem na het stappen opgewacht en in elkaar geslagen', zegt Reawaruh.Het slachtoffer van beide afranselingen heeft afgelopen maandag opnieuw aangifte gedaan. De politie heeft onder meer getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. Op basis van dat onderzoek zijn de vijf verdachten uitgenodigd om naar het bureau te komen. Vier mannen van in de leeftijd van 21, 24 en 32 hebben zich gemeld en zijn daarna gearresteerd. Naar de vijfde persoon wordt nog gezocht.Het vijftal wordt verdacht van openbare geweldpleging.