Wat doet deze auto hier? Dat vroegen enkele voorbijgangers die vandaag over de Boumaboulevard in Groningen liepen zich af.

De redactie nam een kijkje. In de auto troffen wij de bestuurder in onherkenbare toestand aan.Iets later kwam de brandweer langs om pionnen te plaatsen. Er gaat geoefend worden met ongeveer twintig duikers die de brandweer recent heeft aangenomen.