Groninger schelpenvisser verbaasd over fraudezaak: 'Slecht voor de sector'

(Foto: Flickr/Marine Stewardship (Creative Commons))

Commotie op de Wadden. Van de drie schelpenvissers die ons land rijk is, hebben er mogelijk twee gefraudeerd. De bedrijven uit Harlingen en Yerseke zouden zonder geldige vergunning schelpen uit de Waddenzee hebben gehaald.

De derde Nederlandse schelpenvisser, De Rousant uit Zoutkamp, reageert met verbazing op het nieuws. 'Het was mij niet opgevallen dat andere bedrijven iets deden wat niet mocht. Zoiets is in onze sector nog nooit voorgekomen', stelt directeur Matthijs van der Ploeg.





Tonnen voordeel door fraude

Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben de onderzochte bedrijven waarschijnlijk ten onrechte opgegeven dat de schelpen waren gewonnen in het Noordzeegebied. De vermoedelijke fraude heeft de bedrijven mogelijk een financieel voordeel opgeleverd van enkele tonnen.







Strenge controles

Schelpenvissers op de Waddenzee zijn aan strenge regels gebonden. In het beschermd natuurgebied mag jaarlijks maximaal de helft van de natuurlijke aanwas opgezogen worden. En daar wordt streng op toegezien, legt Van der Ploeg uit.



'Elk schip heeft een black box en een AIS-systeem, een soort TomTom. Daarmee wordt van minuut tot minuut gevolgd waar een schip zich bevindt. Die gegevens worden regelmatig uitgelezen door Rijkswaterstaat.'





Hoge boetes

Hoewel Van der Ploeg zich geen zorgen maakt over zijn broodwinning, betreurt hij de situatie wel. 'Dit is bepaald niet goed voor onze sector. Er gelden strenge eisen voor het vissen op schelpen, dus ik verwacht hoge boetes wanneer de bedrijven schuldig worden bevonden.'

Door: RTV Noord Correctie melden