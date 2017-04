Rijtuigmuseum pronkt tijdens museumweek met oudste koetsen van Nederland

(Foto: Nationaal Rijtuigmuseum) Sleepkoets (Foto: Nationaal Rijtuigmuseum)

Vrijwel alle musea in Groningen halen deze week hun onbekendere pronkstukken uit het depot om tentoon te stellen. Maandag begint namelijk de Museumweek.

Deze opvolger van het 'Museumweekend' is bedoeld om meer en andere mensen naar de musea te trekken dan gebruikelijk.



Oudste koetsen van Nederland

Bij het Nationaal Rijtuigmuseum in Nienoord bij Leek zijn dit jaar de twee oudste koetsen van Nederland te zien. De eerste is een 'sleepkoets'. Dat is een rijtuig zonder wielen uit de tijd dat er wegenbelasting werd geheven op alles wat wielen had. De tweede is een schaalmodel van een koets die rond 1690 werd gemaakt voor koning-stadhouder Willem de derde.



De Museumweek duurt tot en met aanstaande zondag.

Door: RTV Noord Correctie melden