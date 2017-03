Justitie eist celstraf tegen vrouw die echtgenoot in buik stak

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Tegen een 62-jarige vrouw uit Harkstede is één jaar celstraf geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk, omdat ze haar man met een mes in zijn buik en hand had gestoken.

Dat gebeurde op 30 september in hun huis. De vrouw had ontdekt dat haar man na meer dan veertig jaar huwelijk via internet een buitenechtelijke relatie had aangeknoopt. Ze logeerde sindsdien bij een vriendin, maar ging eind september langs in Harkstede om nog wat spullen op te halen.



Pleister was genoeg

Haar vriendin was ook mee en wist het mes af te pakken. De steekwonden waren niet ernstig, de man had slechts een pleister nodig.



Desondanks was de vrouw poging tot doodslag verweten en heeft ze inmiddels zes maanden in voorarrest doorgebracht.



Opwelling?

Het was maar de vraag of de vrouw met voorbedachten rade haar man had gestoken. Ze had het mes bij haar vriendin thuis al in haar tas gedaan met het idee haar man iets aan te doen, maar hield er ook rekening mee dat het tijdens het gesprek met haar man allemaal nog goed zou komen.



Toen dat niet zo bleek, knapte er iets, zei ze, waardoor ze naar het mes greep. 'Het was een gemoedsopwelling waar ze vooraf over heeft nagedacht', concludeerde de officier van justitie. Hij achtte een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bewezen.



Depressief

De vrouw kampt met langdurige en zware depressies. Haar huwelijksproblemen verergerden haar toestand. De officier vindt dat ze verminderd toerekeningsvatbaar is en wil dan ook dat ze voor maximaal twee jaar in een psychiatrische kliniek wordt opgenomen.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden