Paar miljoen voor herstel van bruggen en oevers in Vlagtwedde

Het gemeentehuis in Sellingen (Foto: Rens van Stralen (RTV Noord - Groningen in Beeld))

De gemeente Vlagtwedde gaat dit jaar een aantal bruggen en oevers repareren of vervangen. Kosten: ruim 2,5 miljoen euro.

De uitgaven zijn overlegd met de provincie en met de gemeente Bellingwedde, waarmee Vlagtwedde gaat fuseren.



Noodreparaties

Wethouder Giny Luth van Vlagtwedde: 'Aan twee bruggen moet heel snel iets gebeuren. De brug bij Munnekemoer heeft kettingen die over een katrol lopen en die kettingen zijn versleten. Je moet er niet aan denken dat die brug scheef gaat hangen.' De andere brug die vlot aangepakt moet worden is die bij Zandberg. 'Die brug ligt er nu zestig jaar en heeft veel te lijden van het vrachtverkeer van Avebe. Op 1 mei begint het vaarseizoen en dan willen we die brug weer open hebben', zegt Luth.



Oevers

De grootste kostenpost zijn de oevers. Luth: 'In Ter Apelkanaal moet 3,4 kilometer oever compleet vervangen worden.' Volgens de wethouder is daar ook haast bij en dus staat die klus voor dit jaar op het programma.

Door: RTV Noord