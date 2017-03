Publiciteit rond zoektocht Jolanda Meijer levert nieuwe tips op

De publiciteit rond de zoektocht naar het lichaam van de vermiste straatprostituee Jolanda Meijer uit Groningen heeft twee nieuwe tips opgeleverd. Dat heeft de politie laten weten.

De politie doet geen mededelingen over de aard en de betrouwbaarheid van de tips. 'De informatie wordt nu nagetrokken', laat woordvoerder Paul Heidanus weten.Jolanda Meijer wordt sinds februari 1998 vermist. De afgelopen jaren is op tal van plekken in de provincie naar haar lichaam gezocht, maar zonder resultaat. Ook de zoektocht bij een hoogspanningsmast in de Tussenklappenpolder bij Muntendam, leverde woensdag niets op.