Provincie is positief over zeehondenopvang Termunterzijl

De provincie Groningen heeft geen bezwaar tegen de opvang van zeehonden in Termunterzijl, op voorwaarde dat daar afspraken over worden gemaakt met het zeehondencentrum in Pieterburen. Dat zegt gedeputeerde Henk Staghouwer.

Woensdag werd bekend dat de gemeente Delfzijl een omgevingsvergunning heeft afgegeven voor een tijdelijke opvanglocatie van de Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta. In eerste instantie gaat het om een opvang voor maximaal twee jaar in een voormalig toiletgebouw op camping Zeestrand. De bedoeling is dat de opvang binnen twee jaar verkast naar een permanente plek verderop.Vorig jaar moest een andere locatie op last van de gemeente worden ontruimd, omdat die niet aan de regels voldeed.Gedeputeerde Staghouwer nam tot nu toe het standpunt in dat een tweede opvangcentrum in Groningen ongewenst is en dat Pieterburen voldoende capaciteit heeft. Staghouwer: 'Er waren ook geen goede afspraken tussen Pieterburen en Termunterzijl en die zijn er nu wel, heb ik begrepen. Als er goede afspraken zijn gemaakt dan ben ik de laatste om te zeggen 'het kan niet en het mag niet'.Kennelijk hebben beide opvangcentra hun meningsverschil over het opvangbeleid bijgelegd. Zeehondenopvang Eemsdelta verweet het centrum in Pieterburen dat het sommige zieke zeehonden aan hun lot overliet. Dieren die wel werden opgenomen, zouden te snel worden teruggezet. Aan de andere kant verweet Pieterburen Eemsdelta dat er onnodig huilers werden meegenomen, terwijl de moeders in de buurt waren.Directeur Niek Kuizenga van het Zeehondencentrum Pieterburen bevestigt dat beide organisaties willen samenwerken en dat problemen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Voorzitter Jeroen Boer van Zeehondenopvang Eemsdelta heeft ook bij herhaling gezegd vooral uit te zijn op samenwerking.Overigens blijft de toekomst van de zeehondenopvang onzeker. Per 1 juli aanstaande lopen de ontheffingen in het kader van de Flora- en Faunawet af. Mogelijk worden de vergunningen tijdelijk verlengd, maar uiteindelijk moet het Rijk een besluit nemen over de manier waarop de opvang op langere termijn wordt georganiseerd.