'Machinist kan steward worden in zelfrijdende trein'

Mocht de provincie Groningen de proeftuin worden voor zelfrijdende treinen, dan hoeven machinisten zich geen zorgen te maken. Dat zegt vervoersgedeputeerde Fleur Gräper: 'Een machinist kan ook steward worden.'

'Dienstverlening wordt voor reizigers steeds belangrijker. Dat kan betekenen dat een machinist steward wordt in de zelfrijdende trein. Ook wordt er meegekeken op afstand. Er komen dus andere banen, maar of het minder banen worden, dat betwijfel ik', zegt Gräper.ProRail bereidt proeven met zelfrijdende treinen voor. De provincie heeft bij ProRail aangegeven hier belangstelling voor te hebben. 'Vooral omdat dat het probleem oplost voor het groeiend aantal reizigers in onze provincie', geeft de gedeputeerde aan.De provincie wil graag spooruitbreiding, maar Groningen staat niet bovenaan het lijstje van het Rijk om dat te doen, zegt Gräper. 'Zelfrijdende treinen kunnen de capaciteit op het spoor vergroten. Maar kennisontwikkeling brengt ook vaak economische kansen met zich mee. Wij willen daarin vooroplopen.'Gräper beseft dat onze provincie veel onbewaakte spoorwegovergangen heeft, met soms ernstige ongelukken tot gevolg. 'Dat is iets wat we in de voorfase goed moeten onderzoeken. Daar zullen we zeker naar moeten kijken.''Maar het kan zijn dat het juist veiliger wordt', zegt de gedeputeerde. 'Zelfrijdende treinen zijn uitgerust met camera's en het spoor met sensoren. Daardoor kun je het misschien wel beter inzichtelijk maken wat er aankomt en hoe je daarop kunt anticiperen.'De provincie Groningen is niet de enige die proeftuin wil zijn, laat ProRail weten. Er zijn meerdere partijen die zich hebben gemeld. Wanneer de proef gaat beginnen, en of dat ook daadwerkelijk hier gaat gebeuren, is dus nog niet duidelijk.