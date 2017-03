Geen treinen tussen Sauwerd en Warffum

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Vanwege een verstoring is er geen treinverkeer mogelijk tussen Sauwerd en Warffum. Arriva zet bussen in.

Een woordvoerder van ProRail laat weten dat er een storing is in het beveiligingssysteem. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het probleem. De woordvoerder kon nog niet zeggen wanneer de storing voorbij is.

