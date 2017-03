Dankzij GROEIfonds dertig nieuwe banen bij Belgroep Groningen

Met ondersteuning van het Groninger Economisch Investeringsfonds (GROEIfonds) en van Economic Board Groningen(EBG) krijgt de Belgroep Groningen (BGG) uit Farmsum er dertig nieuwe banen bij.

De BGG gaat voor het Rotterdamse bedrijf Einde Contract Melder nieuwe callcenter- en verzekeringsactiviteiten uitvoeren. Dit bedrijf helpt klanten van energiemaatschappijen, telefoniebedrijven en verzekeraars herinneren aan het aflopen van contracten. De BGG is een onderdeel van de Eemsmond Office Facilities Groep (EOF) en er werken nu afhankelijk van de opdrachten tussen de dertig en vijfenveertig mensen.In aanvulling op deze callcenteractiviteit bellen en informeren de medewerkers van BGG geïnteresseerde klanten actief over verzekeringszaken. In opdracht van een aantal grote verzekeringsmaatschappijen kan BGG als assurantiekantoor schadeverzekeringen afsluiten en helpen bij het veranderen van verzekeraar. Voor deze activiteiten beschikt BGG over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).De lening door het GROEIfonds stelt BGG in staat de aanloopkosten te financieren van de opzet. Naast het GROEIfonds verstrekt een regionale investeerder als co-financier een aanvullende lening.Directeur Fred Hansen van Belgroep Groningen verwacht de uitbreiding van het bedrijf snel te kunnen realiseren, mede dankzij de beschikbaarheid van arbeidskrachten in de regio. Die krijgen binnen Belgroep Groningen een opleiding gericht op hun werkzaamheden.Investeringsmanager Sytze Hellinga van het GROEIfonds zegt veel vertrouwen te hebben in de toekomstplannen van BGG. 'Als centraal callcenter voor ziektekostenverzekeraars heeft de Delfzijlster onderneming jarenlang verzekeringsklanten te woord gestaan, daardoor beschikt BGG nu over voldoende en vakkundig personeel.'Het GROEIfonds is een initiatief van de Economic Board Groningen, de organisatie die is opgezet om de economie in het aardbevingsgebied een impuls te geven. Er is veertig miljoen beschikbaar voor de financiering van plannen van ondernemers in negen Noord-Groninger gemeenten. Het GROEIfonds verstrekt geld aan starters, mkb-bedrijven en participeert in grotere investeringen