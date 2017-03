'Nooit zwichten voor chantage'

Joost van Keulen(VVD) wordt vermoedelijk lid van de Tweede Kamer. Hij zal zich daar niet bezighouden met gaswinning want hij wil niet 'voortdurend beveiligd door het leven gaan'. Bedreigingen zouden bij dit dossier schering en inslag zijn. Heeft Van Keulen gelijk dat-ie bedankt voor de eer?

Schandalig, onbegrijpelijk! Wie ‘a’ zegt moet ook ‘b’ zeggen als hij/zij volksvertegenwoordiger wil zijn. Je bent volksvertegenwoordiger van heel het volk, dus ook van de gedupeerde Groningers. Als aspirant-Kamerleden tevoren al roepen dat zij bepaalde dossiers niet willen, schuiven ze daarmee collega’s ongevraagd zaken toe. Mogen die dan wel bedreigd worden?En die bedreigingen? Opmerkelijk! Ik ben al jaren actief met de gasproblematiek bezig, en heb van seriéúze bedreigingen niets gemerkt. Wel van dreigend gedrag van NAM c.a. jegens gedupeerden. Maar anders dan 'áls jij dat doet dan vergoeden wij geen schade', heb ik nooit gehoord. Overigens, wie bang is voor het gasdossier moet niet bij de VVD willen horen. Is die immers niet medeverantwoordelijk (Kamp, Rutte) voor de ellende?!De aardbevingsproblematiek is een zeer belangrijke materie. Het zal in de komende kabinetsperiode een van de belangrijkste Nederlandse beleidsterreinen worden. Terecht. Voor de Groningers zijn de belangen groot. De nieuwe Tweede Kamer dient het debat grondig, deskundig en betrokken te voeren. Daar hebben de Groningers absoluut recht op. Hun belang is immers groot, hun houding was waardig.Spoedig na de kabinetsformatie weten we wie de belangrijke woordvoerders namens de fracties worden. De schermutselingen rond de portefeuilleverdelingen tekenen zich nu al af. Zo bezie ik ook de opmerkingen van de bestuurlijk ervaren stad-Groninger VVD-wethouder Joost van Keulen. Of zijn statements hem hierbij helpen, moeten we afwachten. De veiligheid van zijn gezin moet worden gewaarborgd. Te allen tijde. Dit staat buiten kijf.Politiek is niet voor bange mensen. En tegelijkertijd geldt dat bedreigingen ontoelaatbaar zijn. En van alle bedreigingen zijn die welke bedoeld zijn om de politieke besluitvorming te beïnvloeden van de ergste soort. Daar moet hard tegen worden opgetreden en daar wordt ook hard tegen opgetreden.Wie zich dan toch terugtrekt voor een politieke rol of functie wegens bedreigingen geeft chantage een kans op succes. In persoonlijke overwegingen kan ik niet treden, maar zwichten voor chantage zet de deur open naar verdere verloedering van de omgang met de politiek.In principe geldt natuurlijk het adagium dat politiek niet voor bange mensen is, maar de grenzen van wat een volksvertegenwoordiger te verduren mag krijgen moeten wel glashelder zijn. Confrontatie met de gevolgen van politieke keuzes horen daarbij, bedreigingen nooit. Ik betwijfel overigens of de keus van de heer Van Keulen om al bij voorbaat niet het gaswinningsdossier te willen behartigen veel zal uitmaken. Hij vertegenwoordigt nu eenmaal zijn partij, de VVD. Hij vertegenwoordigt de VVD in Groningen en Groningen in Den Haag.Dat Groningers op niet mis te verstane wijze de Haagse onverschilligheid willen doorbreken is een volstrekt logisch gevolg van het jarenlang gesol met de directe veiligheid van mensen. Om dat duidelijk te maken is geen politieke poespas of dikdoenerij nodig. Dat hebben de afgelopen jaren wel bewezen. De moeders, de boeren en arbeiders van het ommeland pikken het niet langer dat hun levens op de kop worden gezet. Zij zullen onvermoeibaar, rauw en eerlijk voor hun zaak opkomen. Zonder geweld en bedreiging, maar wel met overtuiging en strijdlust.Ik ben verbaasd. Joost van Keulen wil het gasdossier niet doen vanwege de risico’s die hij loopt? We leven in Nederland en niet in een bananenrepubliek. We hebben een rechtsstaat. Daarin mogen mensen heel veel zeggen. Daar moet je mee om kunnen gaan. Als in een fractie de verdeling van de portefeuilles plaatsvindt op basis van de risico’s die je loopt in plaats van belangstelling, interesse en ervaring dan gaan de dingen niet goed.Ik ben er ook van overtuigd dat de slachtoffers in het aardbevingsgebied soms zo heftig reageren uit onzekerheid, angst en machteloosheid. Daar moet aandacht voor zijn. Ik heb ook het idee dat het standpunt van de VVD-fractie tot nu toe in het aardbevingsdossier een heel hoog afbreukrisico met zich mee zal brengen voor de portefeuillehouder, maar daar hoor je als politicus niet voor aan de kant te gaan.Dat Van Keulen geen woordvoerder wil zijn op gaswinning is jammerlijk als dat louter door bedreigingen komt. Bedreigingen richting volksvertegenwoordigers kunnen op geen enkele wijze worden getolereerd. Zij moeten onbevangen en zonder angst kunnen werken. Indien nodig, moet dat beveiligd en beschermd, helaas.Voor VVD-ers is het gasdossier van Rutte 2, met minister Kamp en (oud)kamerlid Leegte, belastend. Maar ook binnen de VVD is een authentiek Gronings geluid mogelijk en wenselijk. Van Keulen kan zich bovendien niet onttrekken aan zijn fractie. En dan willen Groningers, VVD-er of niet, merken dat hij in de luwte van zijn fractie alles uit de kast haalt om de Groninger belangen te behartigen. Laat hij daar vooral aanspreekbaar op zijn, zoals een volksvertegenwoordiger betaamt.