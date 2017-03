'Zonder tradities zijn we een saai land'

De handtekeningen zijn gezet en daarmee is het officieel. Het eten van de eierbal en het traditioneel vieren van de eerste schooldag met een stoetboom zijn opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Er staan nu drie Groninger tradities op de lijst. Het Groningens Ontzet stond er al op.De handtekeningen zijn donderdagmiddag gezet in het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) in Culemborg. De initiatiefnemers die een plan geschreven hebben om de tradities op de lijst te krijgen, waren daarbij aanwezig. Directeur Ineke Strouken van het KIEN: 'Groningen is nog niet zo goed vertegenwoordigd op de lijst. Mooi dat deze Groningers zich hiervoor hebben ingezet. De eierbal is heel lekker en de stoetboom kende ik nog niet, maar dat is een mooi voorbeeld van iets doorgeven van oud naar jong. Ik hoop dat er nu meer Groninger tradities bij komen.'De plaatsing van de Groninger tradities op de lijst is de laatste handeling van Strouken als directeur van het KIEN. Deze week neemt ze afscheid. 'Ik heb veel tradities voorbij zien komen en dat is wat Nederland zo mooi maakt. Door de immateriële erfgoedlijst brengen we dit mooi in kaart. Zonder deze tradities zijn we een saai land.'