Huurcommissie heeft handen vol aan conflicten in Groningen

De Huurcommissie heeft haar handen vol aan klachten van huurders. In de gemeente Groningen worden verreweg de meeste uitspraken gedaan.

Dat blijkt uit een vergelijking van RTV Noord van het aantal uitspraken per plaats in de openbare databank van de Huurcommissie met het aantal inwoners van die stad.De Huurcommissie is ingesteld door de overheid en moet geschillen tussen huurders en verhuurders uit de wereld helpen. In Groningen heeft de commissie sinds 2010 ruim 2800 zaken behandeld.1. Groningen - 1 uitspraak per 84 inwoners2. Amsterdam - 1 uitspraak per 119 inwoners3. Utrecht - 1 uitspraak per 207 inwoners'Dat Groningen er zo uitspringt kan komen doordat de Huurcommissie beter bekend is door actieve promotie van verschillende organisaties, zoals het huurteam van de Groninger Studenten Bond (GSb)', zegt woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond.'Een andere oorzaak kan zijn dat er in Groningen meer particuliere huur en kamerhuur is. Het zijn interessante cijfers', volgens Trip.