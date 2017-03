FC Groningen Experience geopend: 'Een gevoel van trots'

Henny Meijer met zijn Gouden Schoen (Foto: RTV Noord/Derk Bosscher)

De FC Groningen Experience is donderdagmiddag officieel geopend. Clubiconen Henny Meijer en Jan van Dijk deden de opening. 'Dit is een gevoel van trots', zegt Niels Hilboesen van het Supporterscollectief over het museum.





Oude vitrines én interactieve tentoonstelling

Het museum is een combinatie van oud en nieuw. Traditioneel ingerichte vitrines met allerlei spullen uit de geschiedenis van FC Groningen en voorloper GVAV, maar ook een interactief deel.



De Gouden Schoen van Henny Meijer

Tijdens de opening kreeg de collectie er nog een extra pronkstuk bij: Hennie Meijer gaf de Gouden Schoen die hij in het seizoen 1990/1991 won als beste speler van de voetbalcompetitie een half jaar in bruikleen.



'Ik hoop op een positieve boost'

Op sportief vlak staat FC Groningen er momenteel niet florissant voor. De club won al negen wedstrijden op een rij niet. Hilboesen hoopt dat de Experience bijdraagt aan hernieuwde clubliefde. 'Dat gevoel dat sommige mensen niet meer hebben, dat krijg je weer als je hier loopt. Ik hoop dat iedereen hier zo'n positieve boost van krijgt.'



