Verpleegkundig specialisten moeten kwaliteit thuiszorg verbeteren

Zeven thuiszorg-en verpleeghuisorganisaties en het UMCG tekenen deze week het convenant Verpleegkundige Topzorg.

Dit houdt in dat verpleegkundigen in thuiszorg en verpleeghuizen gebruiken kunnen maken van collega's die specialist zijn op een bepaald gebied.



Volgens de organisaties staat de kwaliteit van thuiszorg-verpleging onder druk. Het werk van wijkverpleegkundigen is de laatste jaren ingewikkelder geworden omdat patiënten veel eerder uit het ziekenhuis naar huis gaan. De gemiddelde ligduur is teruggegaan van tien naar vijf dagen; thuiszorg neemt het daarna vaak over.



Zorgen voor kennis en kunde

'Dat is wat we willen, maar dan moet je ook zorgen dat de kennis en kunde daar aanwezig is. Ik denk dat het daar de laatste jaren nog wel eens aan geschort heeft,' stelt verpleegkundig specialist Diana Klaassens. Door de inzet van specialisten zoals zijzelf moet dit verbeteren.

In eerste instantie gaat het alleen om specialisten op het gebied van wondzorg.



Wond vacuüm zuigen

Henk van Donk uit Sauwerd heeft zo'n wond overgehouden aan de amputatie van zijn been. De wijkverpleegkundige moet de wond vacuüm zuigen en dat kunnen ze niet allemaal. Diana Klaassens kan het hen leren.



'Soms heel letterlijk aan het bed zelf het voordoen zodat de wijkverpleegkundige het kan afkijken en overnemen.'



Ze is verder bereikbaar voor vragen en kan ook bijvoorbeeld foto's bekijken om een oordeel over de juiste behandeling te geven. 'Of om op tijd in te grijpen wanneer het niet meer in de eerste lijn kan.'



Maar handjevol specialisten

De verpleegkundig specialisten worden voor alle zeven instellingen ingezet, zodat zoveel mogelijk wijkverpleegkundigen van hun kennis gebruik kunnen maken. Op dit moment is er maar een handjevol specialisten; er moeten nog meer worden opgeleid. Het streven is ook op andere gebieden specialisten in te zetten, zoals diabetes, obesitas en andere chronische ziekten.



Het UMCG onderzoekt de resultaten van de werkwijze van Verpleegkundige Topzorg.Het convenant wordt getekend door Buurtzorg, Icare, TSN Verzorging & Verpleging, UMCG, Thuiszorg Comfort, Coöperatie Dichtbij, Interzorg NN en Zorggroep Meander.

Tevreden cliënt

Cliënt Henk van Donk is in elk geval tevreden met zijn verpleging. Hij zag er tegenop op met een grote wond naar huis te gaan, maar het valt hem alles mee. 'Eigenlijk denk ik: waar heb ik me druk om gemaakt.'

Door: RTV Noord Correctie melden