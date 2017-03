Zoon van locoburgemeester Appingedam vrijgelaten

De zoon van de Damster locoburgemeester en wethouder Annalies Usmany is samen met vier andere verdachten donderdagmiddag vrijgelaten. De mannen worden verdacht van de mishandeling van een 24-jarige man uit Appingedam.

In de vroege ochtend van zondag 26 maart werd het slachtoffer door vijf mannen toegetakeld. Hij raakte daarbij lichtgewond.Volgens een oom van het slachtoffer heeft de afranseling te maken met een eerdere vechtpartij in februari waarbij zijn neef ook gewond raakte. Het slachtoffer heeft destijds ook aangifte gedaan.Op de achtergrond speelt een langlopend conflict binnen de Molukse gemeenschap in Appingedam. De onderlinge spanningen zijn voor de politie aanleiding om het huis van het slachtoffer in de gaten te houden.