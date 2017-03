Zelfrijdende trein leidt tot onrust onder machinisten

Machinisten van FNV Spoor vrezen voor hun baan na de aankondiging van ProRail om te experimenteren met een zelfrijdende trein.

De machinisten zijn bovendien verbaasd dat de spoorbeheerder het nieuws naar buiten bracht. 'Waarom niet de vervoerders zelf, zoals NS of Arriva. We zijn niet tegen innovatie, maar eisen volledige betrokkenheid en goede sociale afspraken voordat robotisering op het spoor wordt toegelaten.'Arriva zegt begrip te hebben voor de zorgen over het mogelijk verdwijnen van het beroep van machinist. 'Maar zover is het nog lang niet. De machinist verdwijnt niet, maar de functie wordt anders ingevuld. We kunnen onze ogen niet sluiten voor de technische ontwikkelingen die er zijn en komen op dit gebied. Arriva heeft zich op dit gebied onderscheiden van de concurrentie en zal dit blijven doen', aldus een woordvoerder van Arriva.Ook de Nederlandse Spoorwegen benadrukken het belang van goede technische innovatie. Het ov-bedrijf denkt dat het nog wel even gaat duren voordat er geautomatiseerde treinen rijden. 'Ons beeld is dat de invoering nog niet zo dichtbij is als sommige mensen denken. Wij volgen de ontwikkelingen, ook in het buitenland. Als dit systeem ingevoerd wordt, doen wij dat in overleg met collega's en de medezeggenschap', aldus een woordvoerder van de NS.Met de proef wil ProRail samen met de vervoerders op het spoor eerst vooral kennis opdoen, onder meer ten aanzien van de veiligheid en de frequentie waarmee treinen kunnen gaan rijden.