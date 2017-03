Aanrander van meerdere kinderen hoort werkstraf eisen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van 200 uur en 180 dagen voorwaardelijke celstraf tegen een man die verdacht wordt van de aanranding van meerdere kinderen en tienermeisjes in de stad Groningen.

Preek

De verdachte woont tegenwoordig in de Noordoostpolder. Hij is zelf in de loop van 2015 naar de politie gestapt, nadat een preek in de kerk hem had geïnspireerd zijn zonden op te biechten.



Kruisgrijpen

De man vertelde een vertrouwenspersoon van de kerk en later ook de politie over zijn seksverslaving, zijn neiging tot potloodventen tijdens het uitlaten van zijn honden in Beijum en de aanranding van een 13-jarig meisje in diezelfde wijk.



Hij volgde het meisje naar haar huis en belde aan met de vraag of hij even naar de wc mocht. Het meisje liet hem binnen. Vervolgens zou hij haar in haar kruis hebben gegrepen.



Toen ze begon te gillen, ging de man ervandoor. Hij geeft alles toe, maar ontkent de aanraking. Eerder bij de politie heeft hij wel toegegeven dat hij haar had willen verkrachten.



Op de skelter

De politie heeft ook andere aangiftes vergeleken met zijn verhaal. In april 2014 werden een 8-jarig meisje en 6-jarig jongetje die op straat met hun skelters speelden, benaderd door een man met een hond. De man toonde zijn geslachtsdeel en raakte ook de kinderen aan.



Verder is begin 2015 een 11-jarig meisje slachtoffer geworden van een man die haar handschoen uittrok en haar hand richting zijn ontblote penis bracht.



Dat laatste incident geeft de man ook toe. De aanranding van het jongetje en meisje ontkent hij stellig, al heeft hij eerder bij de politie gezegd dat het goed zou kunnen dat hij het was. 'Hij probeert goed weg te komen', zegt de officier van justitie. 'Het ligt aan zijn autisme-spectrumstoornis', verdedigt zijn advocaat de man.



Grote impact

De aanrandingen hebben een grote impact op de kinderen en hun ouders. 'We zijn met de neus op de feiten gedrukt dat zelfs vlak naast ons huis ons kind niet helemaal veilig kan spelen', vertelt de moeder van het jongetje op de skelter. 'Ik zal hem nooit vergeven, want ik ben nog steeds bang', zegt het inmiddels 15-jarige meisje uit Beijum.



Behandeling

De officier en advocaat zijn het erover eens dat de man behandeld moet worden om te voorkomen dat hij nieuwe slachtoffers maakt. Zelf zegt de man dat hij dankzij zijn geloof al een jaar niets meer heeft gedaan.



Het OM eist een lange proeftijd van vijf jaar om hem goed te kunnen laten behandelen. De officier vindt hem verminderd toerekeningsvatbaar vanwege zijn autistische en exhibitionistische stoornis. Daarom valt de eist lager uit. Voor twee van de slachtoffers vraagt het OM in totaal zestienhonderd euro smartengeld.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden