Lichaam gevonden in uitgebrande panden in Exloo

De politie heeft donderdagmiddag een lichaam gevonden tussen de resten van de afgebrande voormalige distilleerderij in Exloo. Het is nog niet bevestigd dat het gaat om de mannelijke bewoner van het pand.

Politiehonden hebben na het blussen gezocht tussen de resten van het uitgebrande gebouw. Aan het begin van de middag sloegen de honden aan. Na onderzoek werd het lichaam gevonden.De vrouwelijke bewoner werd donderdagochtend al opgespoord. Zij was niet thuis toen de brand uitbrak en is ongedeerd.Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.