'Belangstelling voor prenatale testen in Groningen gaat toenemen'

(Foto: Flickr/Thomas (Creative Commons))

De belangstelling voor prenatale testen in Groningen zal toenemen na de invoering van de zogenaamde NIP-test (NIPT). Dat verwacht de Stichting Prenatale Screening Noordoost-Nederland (SPSNN).

Vanaf 1 april is het in heel Nederland mogelijk om als zwangere vrouw een NIPT te doen. De test screent door middel van bloedafname bij de moeder op drie mogelijke afwijkingen bij het ongeboren kind, waaronder het syndroom van Down.



Afgelopen jaren is de NIPT getest op vrouwen met een verhoogd risico op afwijkingen bij het ongeboren kind. Nu wordt de testfase voortgezet op alle zwangere vrouwen. De test was voor de laatstgenoemde groep nog niet beschikbaar. Daarvoor moest uitgeweken worden naar België.



'Elk kindje is welkom'

Uit eerdere cijfers van SPSNN blijkt dat prenatale testen in Groningen minder populair zijn dan in de rest van Nederland. Dit heeft volgens directeur van de stichting Marian Bakker onder meer te maken met het kostenaspect. Zo kost een vergelijkbare test nu 168 euro. Voor de NIPT moet een eigen bijdrage van 175 euro betaald worden. 'Daarnaast geeft de test geen zekerheid, maar een kansberekening', zegt Bakker.



Verloskundige Ella Ekkers uit de stad denkt dat het ook met de mentaliteit van Groningers te maken heeft. 'Ik hoor in de praktijk vaak dat elk kindje welkom is. Ze vinden het geen meerwaarde om in een vroeg stadium te weten of het kindje een afwijking heeft.' Ze krijgt van haar cliënten veel vragen over NIPT.



Betrouwbaarder dan andere testen

Om onder andere het syndroom van Down op te sporen, kunnen vrouwen op dit moment kiezen voor de combinatietest. Deze test is vergelijkbaar met de NIPT. Het verschil is dat er naast de bloedafname ook een echo wordt gemaakt. Hierdoor kunnen zichtbare afwijkingen opgemerkt worden, zoals een open ruggetje.



Een ander verschil is dat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest. Waar de laatstgenoemde test 85 van de 100 gevallen eruit haalt, doet de NIPT dat bij 96 van de 100.

Landelijk is de verwachting dat 50 procent van de zwangere vrouwen de NIPT laat doen.

