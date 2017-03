GemeenteBelangen Eemsmond: 'Kamp neemt Groningen nog steeds niet serieus'

De fractie van GemeenteBelangen in de gemeente Eemsmond dient donderdagavond een motie in over de toestemming die minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft gegeven voor het winnen van gas uit kleine velden, zoals bij Warffum.

Kamp heeft die toestemming gegeven zonder inspraak van overheden of de inwoners. En dat is GemeenteBelangen in het verkeerde keelgat geschoten.



'Er had een fatsoenlijke inspraakprocedure moeten zijn'

'Dit feit mochten wij uit de media vernemen. Hiermee laat de minister zien dat hij Groningen nog steeds niet serieus neemt. Hier had namelijk een fatsoenlijke inspraakprocedure voor moeten zijn.'



'De minister moet overheden er bij betrekken'

'Dat is nu niet gebeurd. Wij vinden dan ook dat de minister de overheden moet gaan betrekken bij dit proces voordat er verder gas gewonnen kan worden uit deze kleine velden. Die gaswinning is daarom wat ons betreft nu ongewenst.'



GemeenteBelangen rekent op unanieme steun voor de motie.

