Zuidhorn pakte illegale demping sloten aan

(Foto: RTV Noord)

De gemeente Zuidhorn gaat optreden tegen boeren in het Middag-Humsterland die illegaal sloten hebben gedempt. Het gaat om voor het landschap kenmerkende kronkelende sloten die de afscheiding vormen tussen weilanden.

Vijf gevallen

Wethouder Fred Stol van Zuidhorn: 'Aan de hand van luchtfoto's hebben we de vijf overtredingen vastgesteld. Over twee gevallen twijfelen we. Daar gaan we nog poolshoogte nemen.'



Nationaal Landschap

Volgens de wethouder zijn er boeren bij die een hele sloot hebben gedempt en hebben anderen alleen een dam in de sloot gemaakt. Stol: 'Ik snap dat boeren dat doen, want dan kun je je land gemakkelijker bewerken, maar het Middag-Humsterland is Nationaal Landschap. Er zijn duidelijke afspraken om dat landschap te beschermen. De kronkelende sloten zijn karakteristiek voor dit gebied. De boeren moeten de sloten dus weer open graven.'



Juridische procedure

De gemeente gaat eerst met de grondeigenaren in gesprek om ze te wijzen op hun verantwoordelijkheid en om ze de mogelijkheid te bieden de sloten in de oude staat te herstellen. Mocht dat geen effect hebben dan start de gemeente een juridische procedure tegen weigerachtige boeren.

Door: RTV Noord Correctie melden