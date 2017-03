Kamp laat positie van NCG Hans Alders ongemoeid

Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken is niet van plan te tornen aan de positie van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.

Hij laat dat weten in een reactie op het aanvullend onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Daarin wordt gepleit voor één organisatie die de problemen rond de gaswinning in Groningen aanpakt. Benadrukt wordt dat de NCG te veel gebonden is aan het ministerie van Economische Zaken.



Goede regie

Kamp beaamt dat er bij de aanpak van de problemen in Groningen behoefte is aan goede regie. Om daar het volgende aan toe te voegen. 'De regie waar de onderzoeksraad om vraagt, is daarom in handen gegeven van de NCG. Hij geeft al volop invulling aan deze rol. Een wetsvoorstel om zijn formele positie te versterken is in procedure.'



Stappen gezet

Kamp wijst er verder op dat de onderzoeksraad ook constateert dat er veel stappen zijn gezet om de veiligheid van de Groningers te vergroten, maar dat het nog niet voldoende is. 'Ik herken mij in dat beeld, maar plaats op onderdelen nuanceringen bij de observaties die de OVV maakt', reageert de bewindsman die binnenkort afscheid neemt van de politiek.



De VVD-minister wijst er verder op dat in de afgelopen kabinetsperiode de gaswinning met meer dan de helft is teruggebracht. En hij meldt dat het aantal aardbevingen en de zwaarte daarvan fors zijn verminderd.



In de kou

Verder zegt de minister over het huidige winningsniveau van 24 miljard kuub per jaar: 'De OVV is kritisch dat leveringszekerheid nog steeds een prominente plaats heeft in de besluitvorming. Waar de veiligheid van burgers nu voorop staat bij de winning, moeten we tegelijkertijd echter ook voorkomen dat we een besluit nemen als gevolg waarvan Nederland geheel of gedeeltelijk in de kou komt te zitten op winterse dagen.'



Samen

De kritiek dat zijn ministerie alle touwtjes in handen heeft, werpt Kamp ook verre van zich. 'De complexiteit en breedheid van de aanpak van de aardbevingsproblematiek heeft er juist ook toe geleid dat, in tegenstelling tot wat de OVV constateert, andere ministeries nadrukkelijk zijn betrokken bij dit proces.'



Gasgebouw

De onderzoeksraad vindt ook dat er te weinig haast wordt gemaakt met de afbouw van het gasgebouw, waarin een te kleine groep het voor het zeggen heeft. 'Naar de Kamer heb ik aangegeven dat dit een proces is dat zorgvuldig moet worden doorlopen omdat het gaat om oude overeenkomsten met grote belangen aan beide zijden', stelt Kamp hier tegenover.



Hij is het wel eens met de conclusie dat de effecten van de gaswinning nog steeds het dagelijks leven van veel Groningers beïnvloeden.



Onverminderd verder

'Het kabinet gaat dan ook samen met de NCG, bestuurders en bewonersorganisaties onverminderd verder met het aanpakken van de aardbevingsproblematiek, het herstellen van de geschonden relatie met de Groningse bevolking, het vergroten van de veiligheid van de Groningers en het bieden van perspectief voor de regio. De uitkomsten van dit OVV-rapport, zullen daarbij nadrukkelijk worden meegenomen', zo belooft de demissionaire bewindsman.

