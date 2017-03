'Festivalterrein Sunsation in Middelstum groter dan ooit'

(Foto: Karel Oosterhuis/RTV Noord)

Het is een begrip in Middelstum en omgeving. De 29ste editie van Popfestival Sunsation barst vrijdagavond weer los. Net als voorgaande jaren is het festivalterrein uitgebreid. 'De feesttent is groter dan ooit tevoren. Zestig meter lang', zegt voorzitter Martijn Wilpstra.





Podium in het midden

Het festival gaat vrijdagavond van start met de Great Piano's XXL. Het podium staat bij dit optreden in het midden van de tent. Zaterdagavond staat onder andere André Hazes Jr. op het programma. Daarnaast treden onder meer op: de Snollebollekes, Ancora en Burdy.



Volgend weekend gaat Sunsation terug in de tijd met Back to the '90s en 00s. Het hele programma is hier te vinden.

