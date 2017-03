Zes exmoorpony's grazen op Schiermonnikoog

(Foto: NM/Ilja Zonneveld)

Op Schiermonnikoog grazen sinds donderdag zes exmoorpony's. De jonge dieren, tussen de één en twee jaar oud, komen uit verschillende natuurgebieden. Het zijn alle zes merries.

De komst van de pony's is onderdeel van het begrazingsplan voor het duingebied op het waddeneiland, dat in 2014 werd vastgesteld. Eerder werden al zes sayaguesarunderen uitgezet op Schiermonnikoog. De dieren moeten voorkomen dat de duinen dichtgroeien met bomen en struiken.



Natuurlijke snoei

De begrazing met sayaguesarunderen begint na anderhalf jaar zijn eerste vruchten af te werpen. Het open duinlandschap keert langzaam terug, onder meer omdat de dieren takken en jonge stammen afbreken. Ze zorgen zo voor een natuurlijke snoei.



Om ervoor te zorgen dat de exmoorpony's genoeg te eten kunnen vinden, nam Natuurmonumenten enkele maanden geleden al afscheid van een groot deel van de kudde soayschapen.



Oud Engels ras

De exmoorpony is een oud ras, uit het zuidwesten van Engeland. Daar leven ze al generaties een semiwild bestaan. De dieren grazen bij voorkeur op korte graslanden met jong vers gras. Daarnaast halen ze voedingsstoffen uit duinriet, twijgen en bast van bomen.

Door: RTV Noord Correctie melden