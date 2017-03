Gemeenteraad Eemsmond stemt in met centrumplan

Het moet het winkelgebied in Uithuizen weer een impuls geven: een haventje. De gemeenteraad stemt in met het plan om het kale plein de Blink aan te pakken.

De burgemeester en wethouders willen het water laten terugkeren, omdat dit volgens hen meer sfeer geeft in het centrum en omdat het winkelend publiek zou trekken.Enkele fracties hebben nog wel wat opmerkingen. Zo moet het haventje bereikbaar zijn voor kleine vaartuigen. 'Mensen met een bootje moeten wel onder het Hoogholtje (een vaste voetbrug, red.) door kunnen', zegt Alie Spijk, fractievoorzitter van het CDA. 'Want wat heb je aan water als het niet bevaarbaar is?'Burgemeester Marijke van Beek is blij dat de raad positief is. 'We hebben brede steun voor dit plan. De ondernemers en de bevolking staan erachter.' De wens om het water bevaarbaar te maken, neemt ze mee in de uitvoering van het plan.Het verkeer komt terug op het plein. Dit om de winkels beter bereikbaar te maken. Maar de SP vraagt zich af of dit niet te veel drukte met zich meebrengt. 'Het moet geen verkeersplein worden', vertelt SP-fractievoorzitter Linda Visser.Hoe het verkeer straks over de Blink gaat rijden, is nog niet zeker volgens de burgemeester. Daar mag de raad later nog over discussiëren en daar moet de verkeerscommissie nog naar kijken. 'Dit is een eerste voorlopige zet en het plan kent meerdere fases'.GemeenteBelangen Eemsmond vindt dat de naam van het geplande voetgangersbruggetje nog even tegen het licht gehouden moet worden. 'Is het nou een balkje of een hoogholtje? Misschien dat streektaaldeskundige Simon Reker hier nog even naar kan kijken', aldus de partij.Omdat de gemeente Eemsmond samen met Bedum, De Marne en Winsum gaat fuseren, wil Van Beek tijdens een gezamenlijke collegevergadering de plannen voor het centrum van Uithuizen bespreken. Maar ze verwacht hier geen problemen, omdat het plan ook voor een groot deel door de provincie wordt gefinancierd.