Donar geeft show weg en bereikt monsterscore tegen Aris

(Foto: FotoKlick Fotografie)

De basketballers van Donar hebben gehakt gemaakt van Aris Leeuwarden. De kersverse bekerwinnaar won voor 3.700 toeschouwers in MartiniPlaza met maar liefst 105-56 van de nummer een-na-laatst van de eredivisie.

De wedstrijd was na het eerste kwart al gespeeld: 38-14. Halverwege stond het 60-30. Na het derde bedrijf stond de teller al op 86-39. De ene score was nog mooier dan de andere. Ook de jongere spelers lieten zich in het laatste kwart nadrukkelijk zien. Het is de grootste zege voor Donar van dit seizoen.



Chase Fieler topscorer

Topscorer aan de kant van de Groningers was Chase Fieler met 19 punten. Sean Cunningham maakte er 17.



Donar staat ruim aan kop in de eredivisie met slechts twee verliespartijen na 26 wedstrijden.



Nog twee duels tot de play-offs

De Groningers spelen nog twee wedstrijden tot de play-offs. Uit tegen Weert en thuis tegen Rotterdam.

