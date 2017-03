Renovatie Woonschepenhaven halverwege mei afgerond

De gemeente Groningen verwacht dat de werkzaamheden in de Woonschepenhaven halverwege mei afgerond zijn. De grotendeels uit woonboten bestaande wijk in Stad wordt gerenoveerd.

Bewoners beklaagden zich erover dat lantaarnpalen en elektriciteitspalen scheef of los staan, verontreinigd slib is niet opgeruimd en niet alle woonboten zijn voorzien van aanlegpalen.Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) antwoordt op vragen van de SP-fractie in Groningen dat er nog 65 verbeterpunten zijn.