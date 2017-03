Effect Wunderline: geen extra vrachtvervoer, wel betere samenwerking Noorden en Duitsland

Als de zogeheten 'Wunderline' er is, leidt dat niet tot meer vrachtverkeer over het spoor. Dat is de conclusie van een onderzoek naar het effect van een verbeterde spoorlijn die Groningen met Bremen verbindt.

Op die verbetering wachten gemeenten en andere overheden in Noord-Nederland en Duitsland al jaren. De verbinding moet een logisch alternatief worden voor de auto.De reistijd Groningen-Bremen is nu twee uur en drie kwartier. Die drie kwartier moeten er na de nodige moderniseringen, bijvoorbeeld dubbel spoor, wel af kunnen, verwachten de noordelijke bestuurders. Donderdag kwamen ze bijeen in Oldenburg om de stand van zaken door te nemen. Twee onderzoeken werden gepresenteerd. Een over het vrachtvervoer na de modernisering, het andere over het sociaal-economische effect op de regio.Nu wordt er incidenteel vracht vervoerd. Dat blijft zo met de Wunderline, volgens het onderzoek. Pas als de hele lijn ook nog eens wordt geëlektrificeerd gaat dat naar ruim 200.000 ton per jaar. Zo'n elektrificering is overigens onbetaalbaar gezien het budget dat er tot nu toe beschikbaar is voor de Wunderline.Gedeputeerde Fleur Gräper, de voorzitter van de stuurgroep die het project leidt, vindt de uitkomst op zich teleurstellend. Maar een nadeel heeft in dit geval ook een voordeel. Als er geen extra vracht wordt vervoerd, betekent dat ook dat er in Duitsland minder of geen bezwaren worden ingebracht tegen de verbeterde spoorverbinding. Dat zou al gauw leiden tot afstel, of op z'n minst ernstige vertraging van het project.Voor het tweede onderzoek, dat naar de sociaal-economische effecten, gingen de handen van de bestuurders wel op elkaar. Een goed functionerende Wunderline zou de arbeidsmarkt in beide grensregio's veel beter op elkaar laten aansluiten. Zo is er in Duitsland een tekort aan arbeidskrachten, hier een overschot. Ook het toerisme zou er wel bij varen. Gräper: 'Dat laat heel nadrukkelijk zien hoeveel potentieel er is in een samenwerking tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland.'De gedeputeerde bespeurt een toegenomen enthousiasme over de Wunderline aan Duitse kant. Dat zal van pas komen, want er moet nog wel een kosten- batenanalye van het project plaatsvinden, voordat de Duitsers met geld over de brug komen. In totaal is er van Nederlandse zijde ruim 100 miljoen euro toegezegd, vooral geld van de provincie.Dat is overigens ook bedoeld voor het spoor in Duitsland. Gräper put hoop uit het feit dat de analyse niet alleen over het goederenvervoer gaat, maar juist ook over de mogelijkheden die de Wunderline biedt voor allerlei andere ontwikkelingen. Zo komt er ook een onderzoek naar het aantal passagiers dat van de verbeterde spoorlijn gebruik gaat maken.Over een brug gesproken: over de door een aanvaring vernielde spoorbrug bij Weener , de Friesenbrücke, is nog geen beslissing genomen. De keuze is tussen reparatie en nieuwbouw. Voordeel van reparatie is dat het sneller kan plaatsvinden. Met nieuwbouw worden veel problemen die met de oude brug samenhingen opgelost, maar duurt het veel langer.In Duitsland wordt, gezien de stroperige procedures, rekening gehouden met een periode van minstens vijf jaar voordat er weer een brug staat. Lichtpuntje is wellicht dat Deutsche Bahn bij monde van directeur Rüdiger Grube de Friesenbrücke tot 'Chefsache' heeft verklaard. Duitsland geeft groen licht aan Wunderline (2015)