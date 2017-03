Welk gezin in het Westerkwartier wil een logé uit Tasmanië?

Welk gezin met kinderen dat woont in het Westerkwartier wil komende zomer een logé uit Tasmanië ontvangen? Het gaat om Arki Fargher, die vorig jaar de Abel Tasman Art Prize op het eiland won. Dat is een kunstprijs voor jongeren tussen de 16 en 22 jaar.

Het gaat om zo'n tien dagen, in de periode van 24 juni tot 12 juli.Fargher won de hoofdprijs: een reis naar de andere kant van de wereld. De prijs wordt om het jaar uitgereikt. Zowel in Tasmanië als in het Westerkwartier wordt een winnaar gekozen. De Groningse winnaar mag naar Tasmanië.Het programma tijdens Farghers verblijf in Nederland wordt verzorgd door de werkgroep Abel Tasman Art Prize. De Tasmaniër zal in elk geval een bezoek brengen aan Lutjegast, de geboorteplaats van Abel Tasman.De ontdekkingsreiziger zette 375 jaar geleden, in 1642, als eerste voet aan wal op het huidige Tasmanië. Het eiland behoort nu tot Australië.Wie interesse heeft om gastgezin te zijn, kan hier meer informatie vinden. Abel Tasman Art Prize gooit het over een andere boeg (2015)