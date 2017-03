'Midden-Groningen' moet meer beschutte werkplekken creëren

Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben de afgelopen jaren voor te weinig beschutte werkplekken gezorgd.

Daarom zijn de drie gemeenten, die volgend jaar fuseren tot 'Midden-Groningen', door het Rijk verplicht bij elkaar minstens twaalf beschutte werkplekken te creëren.



Beschut werk is bedoeld voor mensen die niet geschikt zijn voor een reguliere baan. Ze hebben zo veel begeleiding of aanpassingen nodig, dat dit niet van een werkgever kan worden verwacht.



Verplicht quotum van het Rijk

Bij de invoering van de Participatiewet was de realisatie van beschutte werkplekken geen wettelijke verplichting. Maar in Nederland zijn er de afgelopen twee jaar veel te weinig van deze werkplekken gekomen. Daarom gooit het Rijk het nu over een andere boeg en legt gemeenten voor dit jaar een verplicht quotum op.

