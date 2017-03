Alternatieve 'Passion' in Veendam

The Passion in Groningen in 2014 (Foto: EO)

In Veendam wordt dit jaar op een bijzondere manier aandacht besteed aan het spektakelstuk The Passion, het verhaal over de laatste uren uit het leven van Jezus Christus.

De 'echte' Passion vindt deze keer plaats in Leeuwarden. Maar wie niet daarbij kan of wil zijn, kan op 13 april ook terecht in Veendam. Daar wordt in een processie een groot kruis door het centrum van de Parkstad gedragen.De optocht begint om 18.30 uur op het plein voor de Grote Kerk en eindigt ongeveer drie kwartier later bij Hotel Parkzicht. Vanaf 20.30 uur is daar op een groot scherm live de televisieuitzending vanuit Leeuwarden te volgen.In 2014 werd The Passion in Groningen opgevoerd. Daar kwamen toen ruim 20.000 bezoekers op af. De tv-uitzending trok ruim drie miljoen kijkers.