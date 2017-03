Voucher van 1500 euro voor alle mensen met bevingsschade

Een voucher van 1500 euro. Dat krijgt iedereen met schade in zowel het aardbevingsgebied als daarbuiten aangeboden. Als de gedupeerden niet akkoord gaan, kunnen ze alsnog de normale procedure met contra-expertise volgen.

Daar is een akkoord over bereikt tussen Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders en de NAM, zo melden meerdere betrouwbare bronnen.Vrijdag wordt bekend gemaakt dat alle 1800 schadeclaims buiten de contourlijn van het aardbevingsgebied worden afgewezen, zoals RTV Noord al eerder meldde. Het wordt allemaal beoordeeld als C-schade door het bureau Witeveen+Bos en wordt dus niet gezien als aardbevingsschade.Om de gedupeerden toch tegemoet te komen is een voucher uit de bus gerold voor mensen in de buitengebieden. Die wordt ook aangeboden aan bewoners van het officiële aardbevingsgebied met schade, zo is besloten.Er is in verband met de massale afwijzing van de schade in de buitengebieden de afgelopen dagen naarstig overleg gepleegd. Veel bestuurders zijn daar slecht over te spreken. Ook is er nog volop discussie over vouchers. Sommige bestuurders zien dat als een fooi, die slecht kan vallen bij de gedupeerden.Vrijdagochtend informeert Hans Alders alle betrokken burgemeesters over de exacte regeling. Tot die tijd willen de betrokken instanties geen reactie geven. Aan het begin van de middag geeft de Nationaal Coördinator openheid van zaken tijdens een persconferentie.