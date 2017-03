Boer Zegt: Avontuurlijke theatertocht langs Oldambtster boeren

Een akkerbouwer, een melkveehouder en een varkensboer: alle drie zijn ze de hoofdrolspeler in een bijzondere theatertocht door de polders boven Finsterwolde. Donderdagavond was de première van de voorstelling, waarbij de bezoekers per bus en per boerenwagen van boer naar boer en van voorstellinkje naar voorstellinkje werden vervoerd.

Het verzamelpunt is galerie De Groninger Kroon in de Reiderwolderpolder. Daar worden de bezoekers in groepen opgedeeld. Allemaal zien ze dezelfde voorstelling, maar per groep in een verschillende volgorde.Pieter Stellingwerf van het Friese theatergezelschap BUOG is de bedenker van de theatertocht. Aan het eind van de avond staat hij te glunderen. 'Het is een heel logistiek project, we moeten bij alle boeren langs met trekkers en bussen. Er ging even wat mis met een bus en dan loopt het hele schema in de knoei, maar het is allemaal goed gekomen.''Met de voorstelling wilden we kijken hoe het is met de boer in het Oldambt anno 2017', vertelt de regisseur. 'Iedereen kent het hier van het boek 'De Graanrepubliek' en van het communisme, de herenboeren en de arbeiders. En ik heb het idee dat we steeds verder van de boeren zijn komen af te staan. We halen onze spullen uit de supermarkt en weten niet of het uit Marokko komt, of uit China of Egypte. We hebben daarom van het Oldambt een supermarkt gemaakt: de buurtsuper. We willen de consument en de boer weer bij elkaar brengen. De boer om de hoek leren kennen.'De eerste halte waar een van de bussen van het Busmuseum uit Hoogezand stopt, is aan de Finsterwolderhamrik. Als de theatergangers zijn uitgestapt krijgen ze een klein voorstellinkje bij een tot ruïne vervallen boerderij. Direct daarna wordt de groep opgepikt door een trekker met een boerenkar. Die brengt ze naar de boerderij van voormalig Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens. Daar wordt hangop geserveerd, gemaakt van de zuivel van Waalkens' koeien. De boer vertelt ondertussen bevlogen over de geschiedenis van de boeren in het Oldambt.Harm Evert WaalkensEr volgt nog een aantal muzikale en theatrale verrassingen en uiteindelijk wordt de groep weer afgezet bij de boerderij naast galerie De Groninger Kroon. Deelnemers aan de theatertocht zitten nog even na te genieten. 'Ik heb zelf landbouwschool gedaan', zegt een van hen. 'En ik kom uit dit gebied, dus het sprak mij heel erg aan. Of ik er wat van geleerd heb? Dat het oude gemengde bedrijf dat vrijwel verdwenen is nu door de mestproblematiek weer lijkt terug te keren. Maar voor mij was het meeste wel bekend.''Ik vond het geweldig om mee te maken', zegt een vrouw even verderop. 'Ik vond het heel apart om allemaal te zien. Het vervoer van de ene boerderij naar de andere, het enthousiaste vertellen van de boeren: het was geweldig om er bij te mogen zijn. Ik heb in ieder geval geleerd dat boeren gewoon hun stinkende best doen om het goed te doen.'