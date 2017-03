Man raakt zwaargewond bij steekpartij

(Foto: Marcel Klip/ 112 Groningen)

Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond geraakt bij een steekincident in een flatwoning aan de Gorecht-Oost in Hoogezand. De politie heeft één man aangehouden.









De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd in de woning.



Het Mobiel Medisch Team heeft hulp verleend aan het slachtoffer.De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd in de woning.

Door: RTV Noord Correctie melden