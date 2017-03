Man raakt zwaargewond bij steekpartij (update)

Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gewond geraakt bij een steekincident in een flatwoning aan de Gorecht-Oost in Hoogezand.

De politie heeft één man aangehouden. Het gaat om de 54-jarige huisgenoot van het slachtoffer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of moord. Volgens de politie heeft de man het 68-jarig slachtoffer een aantal keren met een mes gestoken.Bij de politie kwam eerder in de nacht een melding dat in de woningen onenigheid was. Agenten gingen in gesprek met beide bewoners. Nadat de twee hadden toegezegd te gaan slapen, verlieten de agenten de woning. Later in de nacht kwam er weer een melding vanaf hetzelfde adres. Agenten vonden de ernstige gewonde man.Het Mobiel Medisch Team heeft hulp verleend aan het slachtoffer.De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd in de woning.