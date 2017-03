NAM stapt uit schade-afwikkeling

De NAM trekt zich volledig terug uit het systeem van schade-afhandeling. Dat maakt het gasconcern in de loop van de ochtend bekend.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders neemt het over. Dat wordt bevestigd door meerdere bronnen. Begin dit jaar kondigde NAM-directeur Gerald Schotman al aan uit het systeem te stappen. De afgelopen dagen is dat in een stroomversnelling gekomen.Dat viel samen met de discussie over de afwijzing van alle 1800 claims van buiten de contourlijn van het aardbevingsgebied. In de loop van de ochtend worden alle betrokken burgemeester geïnformeerd.Hans Alders is nog bezig met de ontwikkeling van een nieuw systeem, waarbij het huidige schadeprotocol over boord gaat. Uitgangspunt daarbij moet 'de menselijke maat' zijn. Ook dient het Centrum Veilig Wonen (CVW) geen inhoudelijke beslissingen meer te nemen over vergoeding van schades. Dat komt bij de Nationaal Coördinator te liggen.De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde donderdag nog dat de aanpak van de problemen rond de gaswinning te fragmentarisch is. In een aanvullend onderzoek naar de gaswinnning werd er ook op aangedrongen de NAM uit het systeem van schade-afhandeling te halen.De afgelopen jaren is er veel kritiek op de rol van de NAM geweest. Dat wordt gezien als de belangrijkste reden waarom de schade-afwikkeling zo moeizaam verloopt.Met als kern dat feitelijk de slager haar eigen vlees keurt. Zo heeft het provinciebestuur al meerdere keren er op aangedrongen de NAM op afstand te zetten. Dat geldt ook voor een meerderheid in de Tweede Kamer.Om 12.00 uur komt de NAM met een verklaring. Tot die tijd wil het gasconcern nog niet reageren. En Hans Alders geeft aan het begin van de middag een persconferentie.