Reacties op terugtreden NAM uit schade-afwikkeling

Diverse politici en Groningers reageren op het bericht dat de NAM zich volledig terugtrekt uit de schade-afwikkeling.

Susan Top van het Groninger Gasberaad spreekt van een historische dag. 'We zijn hier jaren mee bezig geweest, en nu is het zo ver. Het is heel goed dat de NAM zich als verantwoordelijke terugtrekt uit de schade-afhandeling. Voor ons is het wel even de vraag hoe die schade-afhandeling er straks uit gaat zien, maar de eerste stap is gezet.'Susan: 'We hebben ook altijd gepleit dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) niet onder het ministerie van Economische Zaken (EZ), maar een ander ministerie zal vallen. Het is natuurlijk ook zo dat EZ belangen heeft in de gasexploitatie. Het vermengen van die belangen voedt het wantrouwen.''We weten niet hoeveel ruimte de NCG nu heeft om een radicaal ander proces in te richten. Daarvoor was in ieder geval nodig dat de NAM eruit gaat. Dat hebben we nu bereikt, maar de volgende stap is wel dat we de ruimte nodig hebben om een ander proces in te gaan zetten. Dat is voor ons nog niet heel helder', aldus Susan.De Groninger Bodembeweging (GBB) reageert 'zeer, zeer verheugd op het feit de de NAM zich niet meer bemoeit met de schadeafhandeling. De NAM trekt zich terug met pek en veren', reageert Dick Kleijer van de GBB vrijdag.Kleijer zegt dat de NAM een 'desastreuze invloed heeft gehad op de manier waarop schade aan huizen van Groningers werden afgehandeld. De NAM heeft altijd het eigen belang voorop gezet, ten koste van duizenden gedupeerde Groningers.''Ik ga ervan uit dat de GBB betrokken wordt bij een nieuw systeem voor de afhandeling van de schade, dat de komende tijd wordt opgesteld door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Wat ons betreft moet omgekeerde bewijslast het uitgangspunt zijn. Geen enkele Groninger hoeft nog te bewijzen dat de schade aan zijn huis is veroorzaakt door de gaswinning', aldus Kleijer.Annemarie Heite spreekt van een pyrrusoverwinning. 'Dat is een overwinning die heel veel moeite kost, maar ontzettend weinig oplevert. Je moet jezelf afvragen waarvan we de laatste tijd meer last hebben gehad, van de staat of van de NAM. Het ministerie dat uiteindelijk gewoon 90% van de opbrengsten incasseert en gascontracten afsluit met de looptijd van vijf jaar en ook primair verantwoordelijk is voor onze veiligheid.'Heite: 'De onderzoeksraad heeft gisteren in een keiharde evaluatie gezegd dat er een onafhankelijke organisatie boven de partijen moet komen die orde op zaken gaat stellen. Nu gaan we eigenlijk daags na deze harde evaluatie verder op de ingeslagen weg en is het nog steeds Economische Zaken die hier straks bepaalt wat er gebeurt. Ik ben daar niet echt positief over. Ik vind dat we de bevindingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid moeten overnemen en er een compleet nieuwe opdracht geformuleerd moet worden met een nieuwe organisatie.'